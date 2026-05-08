Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko Final Four'da! Zalgiris Kaunas'ı 3-1 devirdi

EuroLeague play-off çeyrek final 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, uzatmalara giden maçta Zalgiris Kaunas'ı 94-90 mağlup ederek Final Four'a yükseldi.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 22:29
EuroLeague play-off çeyrek final dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı normal süresi 80-80'lik eşitlikle geçilen karşılaşmada uzatma sonucunda 94-90'lık skorla mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, tarihinde 8. kez Final-Four'a yükseldi.

ÇEYREK SKORLARI

İlk çeyrek: Zalgiris Kaunas 20-25 Fenerbahçe Beko

2. çeyrek: Zalgiris Kaunas 42-47 Fenerbahçe Beko

3. çeyrek: Zalgiris Kaunas 62-61 Fenerbahçe Beko

4. çeyrek: Zalgiris Kaunas 80-80 Fenerbahçe Beko

