Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli derneklere ve taraftarlara çağrı!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli derneklere ve taraftarlara çağrı!

Fenerbahçe'de düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli derneklere ve taraftara birleşme çağrısı yaptı. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 16:38
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçeli derneklere ve taraftarlara çağrı!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dernekleri ve taraftarına çağrı yaptı. Yıldırım, sarı-lacivertlileri tek vücut olmaya ve geçmişteki kırgınlıkları unutmaya davet etti. İşte o açıklama...

"CAMİA İÇİNDE BİR VE BERABER OLALIM"

"Değerli Fenerbahçeliler,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık.

Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe'ye verdim. Fenerbahçe'yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim.

Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var.

Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."

İşte F.Bahçe'nin Konya kafilesi!
İşte Yıldırım ve Safi'nin transfer listesi!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Başkan Erdoğan SAHA'da ilkleri açıkladı: "203 ürün 182 anlaşma ile 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı!"
İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi!
Kartal kabuk değiştirecek!
