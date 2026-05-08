Ziraat Türkiye Kupası
Alex de Souza'dan seçim açıklaması!

Alex de Souza, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde kimseyi desteklemediğini ve tek arzusunun Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması olduğunu açıkladı. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 15:03
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, Cristian Baroni'nin Aziz Yıldırım paylaşımına yaptığı "Geri gel patron! Benim desteğim tamamen seninle." yorumu ile dikkat çekmişti. Brezilyalı eski futbolcu, yaptığı bir paylaşım ile yanlış anlaşıldığını ve seçimde kimseyi desteklemediğini açıkladı.

Alex'in yapmış olduğu paylaşımda, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

