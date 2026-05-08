Ziraat Türkiye Kupası
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Seride 2-1 üstünlüğü bulunan sarı-lacivertliler, Coca Cola Arena’daki bu zorlu sınavı kazanması durumunda seriyi 3-1’e getirecek ve adını 2026 EuroLeague Final Four’una yazdıracak. Temsilcimiz, galibiyet halinde Atina biletini cebine koyan taraf olacak. Peki Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 11:17
Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun en zorlu deplasmanlarından biri olan Kaunas'ta Final Four vizesi arıyor. Seriye İstanbul'daki iki galibiyetle fırtına gibi başlayan ancak deplasmandaki ilk maçta rakibine 81-78 boyun eğen sarı-lacivertliler, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Temsilcimiz için sezonun en kritik virajlarından biri olan mücadelede, Jasikevicius'un öğrencileri parkeden galip ayrıldığı takdirde, kulüp tarihindeki 8. Final Four katılımını garantilemiş olacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise saha avantajı tekrar Fenerbahçe Beko'ya geçecek ve Dörtlü Final'e yükselecek takımı belirleyecek 5. ve son maç İstanbul'da oynanacak. İşte Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçının detayları!

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague Play-off serisi 4. karşılaşması olan Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı, 8 Mayıs Cuma günü oynanacak.

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Coca Cola Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin hava atışı saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

ZALGIRIS KAUNAS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin Final Four yolundaki bu kader maçı, canlı yayınla S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

PLAY-OFF SERİSİ VE OLASI SENARYOLAR

Seri Durumu: Fenerbahçe Beko 2-1 önde.

Galibiyet Durumu: Fenerbahçe Beko kazanırsa seri 3-1 biter ve temsilcimiz Atina'daki Final Four'a yükselir.

Mağlubiyet Durumu: Zalgiris kazanırsa seri 2-2'ye gelir ve son maç 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanır.

Fenerbahçe Beko 4., Zalgiris Kaunas ise 5. sırada tamamlayarak bu dev eşleşmeyi oluşturmuştu.

