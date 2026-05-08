Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den flaş Mohamed Salah hamlesi! Eğer o aday başkan seçilirse...

Fenerbahçe'de haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Başkan adayları bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan transfer planlamalarına da hız verdi. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin listesindeki en dikkat çekici ismin ise Mohamed Salah olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (Son Dakika Fenerbahçe Haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Haziranın ilk haftasındaki olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'de, adaylar bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, dünya çapındaki isimlerin menajerleriyle görüşmelerine başladı. Galatasaray'ın hegemonyasını bitirmek ve Şampiyonlar Ligi'ne gidilecek bir kadro kurmak istediğini açıklayan Hakan Safi'nin en çok istediği ismin Mohamed Salah olduğu ortaya çıktı.

SENELİK 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe başkan adayının, Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Mısırlı oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği ve senelik 20 milyon euro net ücret artı bonuslar içeren bir paket sunduğu ileri sürüldü.

Mohamed Salah'ın transferini Dünya Kupası'ndan önce bitirmek isteyen Safi'nin seçimi kazandığı an imzayı duyuracağı da iddialar arasında...

2017'den bu yana Liverpool'da forma giyen Salah'ı Fenerbahçe'nin yanı sıra; Galatasaray ve Suudi ekipleri de transfer etmek istiyor.

39 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Mohamed Salah, 3 bin 60 dakika sahada kalırken, 12 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.

LİVERPOOL'DA YILDIZLAŞTI

Chelsea, Fiorentina ve Roma'da istediği çıkışı yapamayan Mohamed Salah, Jürgen Klopp'un onu Liverpool'a transfer etmesiyle birlikte çehresini değiştirdi. Mısırlı oyuncu, Alman teknik adam önderliğinde dünyanın en büyük futbolcularından biri haline geldi.

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

2011'den bu yana Mısır Milli Takım formasını giyen Salah, 113 maçta 65 kez gol sevinci yaşadı. Milli takımın vazgeçilmezi olan 33 yaşındaki Salah, 2026 Dünya Kupası'nda da takımın en büyük kozu.

