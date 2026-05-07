Galatasaray'a Gabriel Sara şoku! Sezonu kapattı
Hafta sonunda kritik şampiyonluk mücadelesine çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi moralleri bozdu. Sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği belirtildi. İşte detaylar...
Öte yandan Milliyet'te yer alan haberin devamında 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 2026 Dünya Kupası kadrosunda olma ihtimalinin de zor olduğu ifade edildi.
