CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu

Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu

Sezon başında Fenerbahçe'den Serie A temsilcisi Como'ya kiralık olarak gönderilen Diego Carlos ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin file bekçisi Jean Butez, tecrübeli savunmacının önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istediklerini dile getirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 13:26
Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan 12 milyon euro'luk bonservis bedel karşılığında kadroya katılan Diego Carlos, bu yaz transfer döneminde İtalyan ekiplerinden Como'ya kiralık olarak gönderilmişti.

Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu

Como'da gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Cesc Fabregas'ın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi olan Brezilyalı oyuncu için dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu

Tutto Mercato'ya konuşan Como kalecisi Jean Butez, "Diego Carlos'un takımda kalmaması beni çok üzer. Fiziksel olarak inanılmaz güçlü ve gerçekten çok iri bir oyuncu. Ayrıca Fransızcayı da iyi konuşuyor, çünkü daha önce Fransa'da oynadı.

Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu

Şu anda çok iyi performans gösteriyor ve takım için önemli bir isim. Biz onun gelecek sezon da bizimle olmasını istiyoruz. Tabii buna karar vermek bizim işimiz değil ama şahsen kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu

Bu sezon Como formasıyla 29 maçta görev alan Carlos, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu

İŞTE O HABER

Buruk'tan Szymanski'ye onay çıktı!
Yıldırım'ın 'Kocaman' planı!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Özkan Yalım'dan CHP'ye ihraç şantajı! Özgür Özel'i patlatan mektup: "VIP aracını biz yaptık" itirafı | 2 vekilden istifa girişimi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Doğan'dan transfer açıklaması!
G.Saray'dan Van Dijk bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan'dan transfer açıklaması! Doğan'dan transfer açıklaması! 13:03
"Trabzonspor için her şeyi yaparım" "Trabzonspor için her şeyi yaparım" 12:08
Stoilov'un Göztepe'de "dalya" heyecanı Stoilov'un Göztepe'de "dalya" heyecanı 12:00
1 milyar dolarlık pazar, 50 milyon oyuncu: Türkiye’de gaming büyüyor 1 milyar dolarlık pazar, 50 milyon oyuncu: Türkiye’de gaming büyüyor 11:53
Buruk'tan Szymanski'ye onay çıktı! Buruk'tan Szymanski'ye onay çıktı! 11:16
Bodrum FK-Pendikspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK-Pendikspor maçı hangi kanalda? 10:53
Daha Eski
G.Saray'dan Keita takibi! G.Saray'dan Keita takibi! 10:46
Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçı detayları! Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçı detayları! 10:33
Timberwolves bozguna uğradı! Timberwolves bozguna uğradı! 10:14
G.Saray'da Torreira düğümü! G.Saray'da Torreira düğümü! 09:44
Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! 09:06
Freiburg-Sporting Braga maçı şifresiz mi? Freiburg-Sporting Braga maçı şifresiz mi? 08:48