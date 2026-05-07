Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi! Takım arkadaşı konuştu
Sezon başında Fenerbahçe'den Serie A temsilcisi Como'ya kiralık olarak gönderilen Diego Carlos ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. İtalyan ekibinin file bekçisi Jean Butez, tecrübeli savunmacının önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istediklerini dile getirdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 13:26
Şu anda çok iyi performans gösteriyor ve takım için önemli bir isim. Biz onun gelecek sezon da bizimle olmasını istiyoruz. Tabii buna karar vermek bizim işimiz değil ama şahsen kalmasını isterim." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Como formasıyla 29 maçta görev alan Carlos, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
