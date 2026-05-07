Timberwolves bozguna uğradı! Knicks seriyi 2-0'a getirdi

Timberwolves'a tarihinin en ağır play-off yenilgisini yaşatan Spurs, maçı 133-95 kazandı. Skor üstünlüğünün 25 kez el değiştirdiği maçta 76ers'ı 108-102 yenen Knicks ise seride 2-0 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 10:14
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, sahasında Minnesota Timberwolves'u 133-95 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı. Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Victor Wembanyama, 19 sayı, 15 ribauntla Spurs'e liderlik ederken, Stephon Castle 21, De'Aaron Fox 16 sayıyla oynadı.

Tarihinin en ağır play-off yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards, Julius Randle, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr. 12'şer sayı kaydetti.

Serinin 3 ve 4. maçları Minneapolis'te oynanacak.

KNICKS SERİDE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı 108-102 yenen New York Knicks, seride 2-0 üstünlük sağladı. Knicks'te Jalen Brunson'ın 26 sayıyla en skorer isim olurken, OG Anunoby 24 sayı, Karl-Anthony Towns 20 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Skor üstünlüğünün 25 kez el değiştirdiği maçta Tyrese Maxey, 76ers adına 26 sayı kaydetti. Paul George ve Kelly Oubre Jr. 19'ar sayıyla oynadı. 16 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 7 ribaunt, 1 asist, 2 blokla parkeden ayrıldı.

Serinin 3 ve 4. maçları Philadelphia'da oynanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
