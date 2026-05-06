CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko Zalgiris'e deplasmanda mağlup: İşte maçın özeti

Fenerbahçe Beko Zalgiris'e deplasmanda mağlup: İşte maçın özeti

EuroLeague play-off turu 3. maçında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas deplasmanına konuk oldu. İstanbul'da oynanan 2 maçı kazanan sarı-lacivertliler Litvanya'da ise rakibine mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, Final Four bileti için Litvanya'da bir maç daha oynayacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 22:07 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026 23:02
Fenerbahçe Beko Zalgiris'e deplasmanda mağlup: İşte maçın özeti

Basketbol Avrupa Ligi play-off'larında Zalgiris, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 81-78 yenerek geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

Zalgirio Arena'da oynanan play-off serisi üçüncü maçına etkili hücum ederek başlayan ve ilk periyodu 25-12 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre arasına 42-35 üstün gitti.

Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 62-57 önde girdi. Son çeyrekte daha iyi hücum eden ve Azuolas Tubelis ile pota altını etkili kullanan Zalgiris, bir ara 19 sayı geriye düştüğü maçı 81-78 kazandı.

Ev sahibi takımda Tubelis, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğünün bulunduğu serinin 4. karşılaşması, 8 Mayıs Cuma günü Litvanya'da oynanacak.

Sarı-lacivertliler, ilk iki karşılaşmada 89-78 ve 86-74 galip gelmişti.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Dörtlü Final'e yazdıracak ve Olympiakos'un rakibi olacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI:

Zalgiris Kaunas 12-25 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)

Zalgiris Kaunas 35-42 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)

Zalgiris Kaunas 57-62 Fenerbahçe Beko (Üçüncü çeyrek sonucu)

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf!
Bayern Münih-PSG | CANLI
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Ankara'da: Başkan Erdoğan karşıladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak itiraf! 22:36
F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? F.Bahçe'de seçim tarihi mi değişiyor? 22:21
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 22:07
Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı 18:56
G.Saray'dan Lang kararı! G.Saray'dan Lang kararı! 18:45
Alanzinho: Galatasaray'a attığım gol... Alanzinho: Galatasaray'a attığım gol... 18:21
Daha Eski
Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor derbi hazırlıklarını sürdürdü 18:16
Zalgiris Kaunas-F.Bahçe Beko | CANLI Zalgiris Kaunas-F.Bahçe Beko | CANLI 17:57
Bayern Münih-PSG | CANLI Bayern Münih-PSG | CANLI 17:38
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan! 16:46
Kartal'ın stoperi Real Madrid'den! Kartal'ın stoperi Real Madrid'den! 16:39
Gatti'den G.Saray'a transfer yanıtı! Gatti'den G.Saray'a transfer yanıtı! 16:26