Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in talipleri giderek artıyor. Adı Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi birçok devle anılan golcü futbolcu için sarı-kırmızılılara resmi teklif geldi. İşte önerilen rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 18:56
Cumartesi günü oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçını kazanarak şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda yıldız golcü Victor Osimhen gündemden düşmüyor.

Sezon başında 75 milyon Euro karşılığında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı süper yıldız, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.

27 yaşındaki forvetin adı Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi birçok takımla anılıyordu.

Yıldız futbolcuyla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.

75 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Fichajes'te yer alan habere göre; PSG, Victor Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon Euro teklif etti.

Gonçalo Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ve Fransız devinin golcü futbolcu yerine Osimhen'i gündemine aldığı yazıldı.

Galatasaray'ın ise 150 milyon Euro değer biçtiği yıldız futbolcuyu bu rakama satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 32 maçta 20 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.

