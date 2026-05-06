Dünya devinden flaş Osimhen hamlesi! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'in talipleri giderek artıyor. Adı Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi birçok devle anılan golcü futbolcu için sarı-kırmızılılara resmi teklif geldi. İşte önerilen rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 18:56
27 yaşındaki forvetin adı Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi birçok takımla anılıyordu.
Yıldız futbolcuyla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.
75 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Fichajes'te yer alan habere göre; PSG, Victor Osimhen için Galatasaray'a 75 milyon Euro teklif etti.
Gonçalo Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ve Fransız devinin golcü futbolcu yerine Osimhen'i gündemine aldığı yazıldı.
Galatasaray'ın ise 150 milyon Euro değer biçtiği yıldız futbolcuyu bu rakama satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 32 maçta 20 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
