Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu! Resmi teklif...
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya ardından Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takıma dönmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki file bekçisi için Premier Lig'den sürpriz bir takımın devrede olduğu aktarılıyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 15:29
Öte yandan Crystal Palace'ın transferdeki nihai kararını, mevcut kalecisi Dean Henderson'ın takım içindeki durumuna göre vereceği ifade ediliyor.
İngiliz ekibinin, Henderson'ın geleceğine bağlı olarak Livakovic için somut adım atması bekleniyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.