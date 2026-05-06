Galatasaray'da Antalyaspor maçına derbi tarifesi! Verilecek prim...
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, mücadeleyi kazanması halinde ligdeki 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik karşılaşma öncesi Başkan Dursun Özbek kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İşte galibiyete verilecek prim...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 13:32
İşte yeni liste: Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
ANTALYASPOR MAÇI İÇİN DEV KARAR
Fenerbahçe galibiyetini 5 milyon Euro primle ödüllendiren başkan Dursun Özbek, aynı tarifeyi Antalyaspor maçına uygulama kararı aldı. Sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor'u yenip şampiyon olursa 5 milyon Euro daha prim alacak.
