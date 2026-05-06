Galatasaray'da Antalyaspor maçına derbi tarifesi! Verilecek prim...

13 YIL SONRA TEK ADAY! Galatasaray 13 yıl sonra tek adaylı seçime gidiyor. 2013 yılında dönemin başkanı Ünal Aysal tek başına aday olduğu seçimde bin 404 oy alarak yola devam etmişti. Mevcut başkan Dursun Özbek, 23 Mayıs'ta rakibinin olmadığı seçimde güven tazeleyecek. Özbek, iki sene önce 3 bin 343 oy almıştı.