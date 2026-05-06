NBA'de Thunder, Lakers'ı 108-90 yenerek seride 1-0 öne geçti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Batı Konferansı yarı finalinde serinin ilk maçında Thunder, Lakers'ı 108-90'lık skorla mağlup etti.

Thunder'da Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribaunt kaydederken Shai Gilgeous-Alexander ve Ajay Mitchell, 18'er sayı kaydetti. Lakers'ta LeBron James, 27 sayı attı.

PISTONS, 1-0 ÖNE GEÇTİ

Detroit Pistons, Doğu Konferansı yarı finali serisinin ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Pistons'ta Cade Cunningham 23, Tobias Harris de 20 sayı kaydetti. Duncan Robinson ise 19 sayı üretti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, James Harden 22 sayı kaydetti.