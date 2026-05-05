Haberler NBA NBA'de Timberwolves, Wembanyama'nın tarihe geçtiği maçta Spurs'ü yendi!

NBA'de Timberwolves, Wembanyama'nın tarihe geçtiği maçta Spurs'ü yendi!

Victor Wembanyama, NBA play-off tarihinde 12 blokla birçok rekoru birden kırdı. 22 yaşındaki Fransız yıldız, Spurs'ün Timberwolves'a 104-102 yenildiği maçta triple-double yaparak tarihe geçti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 10:35
NBA'de Timberwolves, Wembanyama'nın tarihe geçtiği maçta Spurs'ü yendi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Minnesota Timberwolves, Victor Wembanyama'nın 12 blokla tarihe geçtiği maçta San Antonio Spurs'ü 104-102 yendi.

Frost Bank Center'daki NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Spurs'e konuk olan Timberwolves, Julius Randle'ın 21 sayı, 10 ribaunt ve Anthony Edwards'ın 18 sayılık performansıyla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Spurs'te ise Victor Wembanyama'nın 11 sayı, 15 ribaunt, 12 blokluk "triple-double" performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Dylan Harper 18, Stephon Castle ve Julian Champagnie 17'şer sayı attı.

Bu performansıyla birçok rekoru ele geçiren Wembanyama, NBA play-off tarihinde 1973-1974 sezonundan beri bir maçta en çok blok üreten, bir müsabakada blokla "triple-double" yapan en genç oyuncu (22 yaş, 120 gün) ve bir karşılaşmada 10 sayı, 15 ribaunt, 10 blok ve üstü istatistiklerini yakalayan ilk isim oldu.

KNICKS'TEN 76ERS'A 39 SAYI FARK

New York Knicks, Madison Square Garden'daki Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers'ı 39 sayı farkla 137-98 mağlup ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı. Knicks'te Jalen Brunson 35 ve OG Anunoby 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Paul George'un 17 ve Joel Embiid'in 14 sayısı, 76ers'ın mağlubiyetini önleyemedi. Milli basketbolcu Adem Bona ise yaklaşık 4 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribauntla tamamladı.

