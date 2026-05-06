CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Merkezefendi Basket, Avrupa tecrübesiyle çıtayı yukarıya taşıyacak!

Merkezefendi Basket, Avrupa tecrübesiyle çıtayı yukarıya taşıyacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 9. sırada tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Denizli ekibi, mali disiplin ve doğru yönetim anlayışıyla rakiplerine örnek oluyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 11:24
Merkezefendi Basket, Avrupa tecrübesiyle çıtayı yukarıya taşıyacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yukatel Merkezefendi Belediyesi, sezonu 9'uncu sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. Doğru yapılanma ve mali disiplinle rakiplerine örnek olan yeşil-siyahlılar, Denizli'yi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 2025-2026 sezonunu başarıyla noktaladı. Ligde sergilediği istikrarlı grafikle sezonu 9'uncu basamakta bitiren Denizli temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı. Süper Lig'e yükseldiği günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme strateji izleyen kulüp, bu başarısıyla doğru planlamanın meyvelerini toplamaya başladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Genel Menajer Evren Yenice ve başantrenör Zafer Aktaş liderliğinde profesyonel bir yapıya kavuşan kulüp, saha içi kadar saha dışındaki yönetim anlayışıyla da takdir topluyor. Kulübün en büyük destekçilerinden Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş'ın sağladığı sponsorluk katkısı ve yönetimdeki mali disiplin, yeşil-siyahlıların kontrolsüz büyüme yerine sağlam adımlarla ilerlemesini sağladı.

"AVRUPA BİR FIRSAT OLACAK"

Denizli ekibinin başarısında en önemli anahtarlardan biri de teknik istikrar oldu. Takımın başına 6 yıl önce getirilen deneyimli başantrenör Zafer Aktaş ile uzun soluklu bir birliktelik imzalayan yönetim, bu sabrın karşılığını Avrupa biletiyle aldı. Koç Zafer Aktaş'ın disiplinli oyun anlayışı, özellikle kısıtlı bütçelerle kurulan rekabetçi kadrolar ve yabancı oyuncuların Denizli'yi bir basamak olarak görmesi, kulübü ligin "gediklisi" haline getirdi. Tarihi başarı sonrası açıklamalarda bulunan başantrenör Zafer Aktaş, 5 yıldır görev yaptığı kulüpte en iyi dereceye ulaştıklarını belirterek, "Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek gurur verici. Bundan sonrası kulübün vizyonuyla ilgili. Eğer yatırımlar artarak devam ederse Avrupa sahnesi bizim için çok önemli bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.

AVRUPA TECRÜBESİYLE ÇITA YUKARIYA TAŞINACAK

Rakiplerine oranla daha dengeli bir bütçe yönetimi sergileyen "Şehrin Efendileri", ana sponsoru Yukatel'in finansal desteğini altyapı ve sürdürülebilir projelere aktararak geleceğini de sağlama alıyor. Türk spor kamuoyu, Merkezefendi Belediyesi'nin bu çıkışını bir sürpriz olarak değil, planlı bir çalışmanın doğal sonucu olarak değerlendiriyor. Denizli temsilcisinin önümüzdeki yıllarda Avrupa tecrübesiyle birlikte çıtayı daha da yukarı taşıması bekleniyor.

Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CHP kurultayına ceza davası 1 Temmuz'a ertelendi! Şaibenin İBB ayağı mercek altında: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dorgeles Nene ameliyat edilecek
"Beşiktaş'ı bitirmeden bu kararı alın!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı! 11:55
Buz hokeyinde yeni hedefler! Buz hokeyinde yeni hedefler! 11:52
Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! Trabzonspor'da Muçi'nin gidişatı! 11:46
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maç bilgileri! 11:41
Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! Geleneksel okçulukta 36 bin sporcu! 11:39
Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! Dursun Özbek Galatasaray tarihine geçiyor! 11:35
Daha Eski
Merkezefendi Basket BSL'de 9. oldu! Merkezefendi Basket BSL'de 9. oldu! 11:23
Dorgeles Nene ameliyat edilecek Dorgeles Nene ameliyat edilecek 11:17
Atamayana atarlar Atamayana atarlar 11:11
Fener'e Guendouzi şoku! Yeni takımı... Fener'e Guendouzi şoku! Yeni takımı... 10:30
Thunder, Lakers'ı 108-90 yendi! Thunder, Lakers'ı 108-90 yendi! 10:10
Trendyol 1. Lig'de play-off ilk tur! Trendyol 1. Lig'de play-off ilk tur! 10:02