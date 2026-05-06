Merkezefendi Basket, Avrupa tecrübesiyle çıtayı yukarıya taşıyacak!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yukatel Merkezefendi Belediyesi, sezonu 9'uncu sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı. Doğru yapılanma ve mali disiplinle rakiplerine örnek olan yeşil-siyahlılar, Denizli'yi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 2025-2026 sezonunu başarıyla noktaladı. Ligde sergilediği istikrarlı grafikle sezonu 9'uncu basamakta bitiren Denizli temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı. Süper Lig'e yükseldiği günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme strateji izleyen kulüp, bu başarısıyla doğru planlamanın meyvelerini toplamaya başladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kulüp Başkanı Veli Deveciler, Genel Menajer Evren Yenice ve başantrenör Zafer Aktaş liderliğinde profesyonel bir yapıya kavuşan kulüp, saha içi kadar saha dışındaki yönetim anlayışıyla da takdir topluyor. Kulübün en büyük destekçilerinden Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş'ın sağladığı sponsorluk katkısı ve yönetimdeki mali disiplin, yeşil-siyahlıların kontrolsüz büyüme yerine sağlam adımlarla ilerlemesini sağladı.

"AVRUPA BİR FIRSAT OLACAK"

Denizli ekibinin başarısında en önemli anahtarlardan biri de teknik istikrar oldu. Takımın başına 6 yıl önce getirilen deneyimli başantrenör Zafer Aktaş ile uzun soluklu bir birliktelik imzalayan yönetim, bu sabrın karşılığını Avrupa biletiyle aldı. Koç Zafer Aktaş'ın disiplinli oyun anlayışı, özellikle kısıtlı bütçelerle kurulan rekabetçi kadrolar ve yabancı oyuncuların Denizli'yi bir basamak olarak görmesi, kulübü ligin "gediklisi" haline getirdi. Tarihi başarı sonrası açıklamalarda bulunan başantrenör Zafer Aktaş, 5 yıldır görev yaptığı kulüpte en iyi dereceye ulaştıklarını belirterek, "Çok zorlu bir ligde mücadele ediyoruz. Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek gurur verici. Bundan sonrası kulübün vizyonuyla ilgili. Eğer yatırımlar artarak devam ederse Avrupa sahnesi bizim için çok önemli bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.

AVRUPA TECRÜBESİYLE ÇITA YUKARIYA TAŞINACAK

Rakiplerine oranla daha dengeli bir bütçe yönetimi sergileyen "Şehrin Efendileri", ana sponsoru Yukatel'in finansal desteğini altyapı ve sürdürülebilir projelere aktararak geleceğini de sağlama alıyor. Türk spor kamuoyu, Merkezefendi Belediyesi'nin bu çıkışını bir sürpriz olarak değil, planlı bir çalışmanın doğal sonucu olarak değerlendiriyor. Denizli temsilcisinin önümüzdeki yıllarda Avrupa tecrübesiyle birlikte çıtayı daha da yukarı taşıması bekleniyor.