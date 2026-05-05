Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Konuk ekibe galibiyeti ve final biletini getiren golü 90+8. dakikada Enis Bardhi (P) kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen taraf oldu.

SERGEN YALÇIN'A PLAKET

Siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla, 100'üncü lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a Konyaspor mücadelesi öncesinde plaket verildi. Mücadele öncesinde başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'a plaket takdim etti.

OLAITAN BU KEZ SAĞ AÇIK

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Junior Olaitan, Konyaspor mücadelesine sağ açıkta başladı. Transfer olduktan sonra bir dönem orta sahada görev alan Olaitan, yaşanan sakatlık ve cezaların ardından sol açıkta da forma giymişti. Beninli futbolcu, Konyaspor mücadelesinde ise karşılaşmaya sağ kanatta başladı.

TRİBÜNLER DOLU

Siyah-beyazlıların, Konyaspor'u konuk ettiği kupa yarı finali dolu tribünler önünde oynandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, stadyumun tamamına yakınını doldururken, Konyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.

BEŞİKTAŞ TÜPRAŞ'A BAŞKANDAN ÇİÇEK TAKDİMİ

Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te şampiyon olan Beşiktaş Tüpraş oyuncularına maç öncesinde kulüp başkanı Serdal Adalı çiçek takdim etti.

Finalde İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, tam kadro Tüpraş Stadı'nda yer aldı.

Beşiktaş Tüpraş, daha sonra Konyaspor ile oynanan yarı final maçını izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında, Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine çıkardığı pasa gelişine vuran Bardhi'nin şutunda, top az farkla dışarı gitti.

81. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı.

90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Olaitan'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

