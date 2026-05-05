Sergen Yalçın: Camiada sabır kalmamış

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya yarı finalde veda etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Giriş: 05 Mayıs 2026, Salı 23:15 Güncelleme: 05 Mayıs 2026, Salı 23:24

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor."

"CAMİADA SABIR BİTMİŞ"

"Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."

