Trabzonspor'da Fatih Tekke: Çok mutluyum!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Tümosan Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavililerde bu büyük zaferin ardından teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş: 22 Mayıs 2026, Cuma 23:29 Güncelleme: 22 Mayıs 2026, Cuma 23:39

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda oyun olarak üzgündük. Penaltıyla Konyaspor kupaya çok yaklaştı. Sonrasında bize nasip oldu. Çok mutluyum. Trabzon'dan gelen taraftarlarımızı üzmek istemiyorduk. Bugün 'başardık' dediğimiz bir kupa aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuza teşekkür etmek lazım. Benim için çok değerli şeyler yaptılar. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Benim kariyerimde çok kupa var Allah'a hamdolsun. Hoca olarak bu ilk kupam. İnşallah devamı gelir. Trabzonspor gibi bir camiayla her kupaya adaysınız. Bence bu sene işler çok iyi gelişti. Tabii ki çok mutluyum. Buraya kadar gelen gelen taraftarın üzülmeden sevinerek gitmesi çok önemliydi.

