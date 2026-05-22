Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Paul Onuachu'nun golleri ile (dakika 18 ve 79) karşılaşmayı 2-1 kazandı. Böylelikle Karadeniz temsilcisi, üst üste 3. kez mücadele ettiği kupa finalinde bu kez mutlu sona ulaştı. TÜMOSAN Konyaspor'un tek golünü ise 50. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Öte yandan İlhan Palut'un ekibi, Enis Bardhi ile kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)

10. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

17. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pina'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Onuachu'nun kale önünde bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada ceza sahası dışında oluşan karambolde topu önünde bulan Zubkov'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü güçlükle kurtardı. Dönen topu, yeşil-beyazlı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

25. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Enis Bardhi'nin bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Enis Bardhi'nin sol çaprazdan ortasına hareketlenen Muleka'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topa tekrar sahip olan Muleka'nın kendi etrafında döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

54. dakikada Deniz Türüç'ün ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltıyı kullanan Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.

69. dakikada Pina'nın sağ kanattan etkili ortasına hareketlenen Augusto'nun kafa vuruşunda topu kaleci Bahadır Han Güngördü kurtardı. Dönen topu tamamlayan Augusto'nun şutunda top yandan auta çıktı.

76. dakikada Zubkov'un köşe vuruşundan ortasına kale önünde Jevtovic'in elle müdahale etmesi üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

79. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

TARAFTARLAR KARŞILAŞMAYA İLGİ GÖSTERDİ

İki takım taraftarları final maçı öncesinde stat çevresinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman bir arada vakit geçiren Konyaspor ve Trabzonspor taraftarları statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan dev finalin seyir zevkine zaman zaman sahaya atılan meşaleler engel oldu ve Halil Umut Meler'in oyunu durdurmasına sebebiyet verdi.

MAÇIN OYUNCUSU ONUACHU

Karşılaşmanın ardından kupa törenine geçildi. Maçın oyuncusu Onuachu seçilirken, Konyaspor ve Trabzonsporlu oyuncular madalyalarını aldı. Seremoninin devamında Ziraat Türkiye Kupası, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Trabzonspor kaptanı Savic'e verildi. Savic, takım arkadaşlarıyla birlikte kupayı kaldırmanın sevincini yaşadı.

5 SEZONLUK HASRETİ DİNDİRDİ

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarladı.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.