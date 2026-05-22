Ziraat Türkiye Kupası
Ertuğrul Doğan: Yeni bir başlangıç!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanmalarının ardından bu başarıyı "yeni bir başlangıç" olarak nitelendirdi. İşte o açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 23:11 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 23:53
Trabzonspor, Antalya'daki dev düelloda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup edere Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu artık yeni bir başlangıç bugün. Başta Fatih Tekke ve ekibini, futbolcularımızı hepsini gözlerinden öpüyorum. Buraya gelen taraftarlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA SÖZÜMÜZDÜR"

Trabzonspor, resmi kanalları üzerinden "Başkanımız Ertuğrul Doğan'dan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası açıklama" notu ile aşağıdaki ifadeleri paylaştı:

"Bugün, Trabzonspor tarihine bir kez daha altın harflerle yazılan büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuz, 10. Türkiye Kupası zaferiyle yalnızca bir kupa daha kazanmadı; inancın, sabrın, emeğin ve vazgeçmeyen bir camianın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi.

Bu kupa; kilometrelerce yol gidenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yağmurda, soğukta, sıcakta armasının peşinden yürüyenlerin kupasıdır.

Bu yolda bana güç veren, inancımı hep diri tutan büyük Trabzonspor taraftarına, bu sezon bir kupa hediye etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Bugün bu kupanın üzerinde hepinizin alın teri, sabrı ve duası vardır.

Bu büyük başarıda emeği geçen teknik direktörümüz Fatih Tekke'ye, sahada son ana kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve bu yolda omuz omuza yürüdüğüm değerli yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik bir model içerisinde Trabzonspor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak adına uğraşlarımız ve çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Fatih Tekke hocamızla birlikte, kulübümüzün ruhuna yakışan istikrarlı bir sportif yapılanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bugün kazandığımız 10. Türkiye Kupası'nın, önümüzdeki yıllarda kazanacağımız nice kupaların habercisi olmasını diliyorum.

Artık önümüzde yeni hedefler, yeni hayaller ve yeni bir yolculuk var. Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan bir hikâye yazmak, bu armayı yeniden Avrupa'nın güçlü sahnelerine taşımak istiyoruz.

Bunu da yine hep birlikte başaracağız.

Büyük Trabzonspor taraftarına sözümüzdür:

Bu daha başlangıç.

Bu arma için yürümeye, mücadele etmeye, daha büyük zaferler için çalışmaya devam edeceğiz.

Ertuğrul Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı"

