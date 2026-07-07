Brighton'ın 2023 yılında 27 milyon euro karşılığında Lille'den transfer ettiği Baleba için kiralamak teklifi yapılacak.

Opsiyonda 50 milyon euro'ya kadar çıkmaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralında da elini rahatlatacak.