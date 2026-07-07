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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma terleten Carlos Baleba için servet değerinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Yeni sezon öncesinde en önemli bütçeyi orta sahaya ayıran Galatasaray, İngiltere'de önemli temaslarda bulunuyor.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Burada çok sayıda futbolcuya ilgi gösteren sarı-kırmızılılar, oldukça zorlu bir transferi neticelendirmek istiyor.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Brighton forması giyen Carlos Baleba'dan başkası değil. 22 yaşındaki Kamerunlu ön libero için harekete geçen sarı-kırmızılılar oldukça önemli bir bütçe ayırmış durumda.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Brighton'ın 2023 yılında 27 milyon euro karşılığında Lille'den transfer ettiği Baleba için kiralamak teklifi yapılacak.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

+4 KURALINA UYGUN

Premier Lig'den de talipleri bulunan genç oyuncuya bütçenin büyük kısmını harcamak istemeyen sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile kapıyı çalacak.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Opsiyonda 50 milyon euro'ya kadar çıkmaya hazır olan sarı-kırmızılılar, 10+4 yabancı kuralında da elini rahatlatacak.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

22 yaşında olduğu için +4 kuralına uygun bir isim olan Baleba gelirse, yönetim kalan yabancı tercihini istediği yaşta kullanabilecek.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

Oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak bakarken, Brighton'ın nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

RAKİP MANU

İngiltere Premier Lig'de geride kalan sezonda skor katkısı üretemeyen ancak takım savunmasına üst düzeyde bir katkı sağlayan Baleba, diğer takımların da iştahını kabartıyor. Baleba ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'ın da yakından ilgilendiği ortaya çıktı. İki takımın son yıllarda olduğu gibi bir kez daha transferde karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'dan transferde Carlos Baleba çılgınlığı!

ALTINCI AFRİKALI OLACAK

Son yıllarda transfer tercihlerinde Afrikalı oyuncuları seçen sarı-kırmızılılar, Baleba'yı da alması durumunda bu geleneğini sürdürecek. Lemina, Singo, Jakobs, Nhaga ve Osimhen'in ardından takımdaki altıncı Afrikalı oyuncu olması beklenen Baleba'nın uyum sorunu da yaşaması beklenmiyor.

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