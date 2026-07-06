Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Omar Marmoush hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Manchester City'nin Marmoush için bonservis talebini ve Galatasaray'ın transfer formülünü duyurdu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 06:50
Geçen yıldan itibaren Mısırlı yıldızı isteyen G.Saray, bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor.
60 MİLYON EURO İSTENİYOR
İngiltere'de yayın yapan CaughtOffside'ın haberine göre sarı-kırmızılı takımın Marmoush konusundaki ısrarı sürüyor.
Haberde G.Saray'ın, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde durduğu ifade edilirken City'nin de bunu değerlendirmeye alabileceği belirtildi.
İngiliz ekibinin 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyip renklerine kattığı 27 yaşındaki Mısırlı golcü için 60 milyon euro gelir beklediğinin altı çizildi. Ancak G.Saray'ın böyle bir bedele çıkma düşüncesi olmadığı için zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile teklif yapılacak ve bonservisi sonra değerlendirilecek.
HÜCUMDA 3 FARKLI BÖLGEDE OYNUYOR
Mısırlı futbolcunun esas mevkisi forvet. Ancak forvet arkasında ve kanatlarda da üstün bir performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncunun hücumda üstlenemediği bir görev yok. Teknik direktör Okan Buruk'un 'Joker' oyunculara duyduğu sevgi göz önünde alındığında Marmoush ismi önemli bir seçenek olarak dikkat çekiyor.
TOTTENHAM DA İSTİYOR
Marmoush ile ilgilenen tek takım G.Saray değil. Bu sezon transfere devasa bir bütçe ayıran ve geçen sezon son anlarda Premier Lig'e tutunan Tottenham, iddialı bir kadro kuruyor. İngiliz ekibinin de Marmoush'un durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Aston Villa ve Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtildi.
11 SKOR KATKISI
Geride kalan sezonda 36 resmi maçta forma giyen Omar Marmoush, 8 gol kaydederken de asiste imzasını attı. Mısırlı oyuncu toplamda 11 skor katkısı üreterek kulübüne yardımcı oldu.
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