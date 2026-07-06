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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Omar Marmoush hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Manchester City'nin Marmoush için bonservis talebini ve Galatasaray'ın transfer formülünü duyurdu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

Transfer döneminde büyük düşünen sarı- kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

Premier Lig devi Manchester City'de yaşanan teknik direktör değişikliği sonrasında kadroda farklı bir yapılanmaya gidiliyor. Pep Guardiola'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Enzo Maresca, takımda düşünmediği isimleri İngiliz ekibine iletti.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

Bu isimlerin arasında büyük umutlarla transfer edilen Mısırlı golcü oyuncu Omar Marmoush da yer alıyor.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

Geçen yıldan itibaren Mısırlı yıldızı isteyen G.Saray, bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

60 MİLYON EURO İSTENİYOR

İngiltere'de yayın yapan CaughtOffside'ın haberine göre sarı-kırmızılı takımın Marmoush konusundaki ısrarı sürüyor.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

Haberde G.Saray'ın, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde durduğu ifade edilirken City'nin de bunu değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

İngiliz ekibinin 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyip renklerine kattığı 27 yaşındaki Mısırlı golcü için 60 milyon euro gelir beklediğinin altı çizildi. Ancak G.Saray'ın böyle bir bedele çıkma düşüncesi olmadığı için zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile teklif yapılacak ve bonservisi sonra değerlendirilecek.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

HÜCUMDA 3 FARKLI BÖLGEDE OYNUYOR

Mısırlı futbolcunun esas mevkisi forvet. Ancak forvet arkasında ve kanatlarda da üstün bir performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncunun hücumda üstlenemediği bir görev yok. Teknik direktör Okan Buruk'un 'Joker' oyunculara duyduğu sevgi göz önünde alındığında Marmoush ismi önemli bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

TOTTENHAM DA İSTİYOR

Marmoush ile ilgilenen tek takım G.Saray değil. Bu sezon transfere devasa bir bütçe ayıran ve geçen sezon son anlarda Premier Lig'e tutunan Tottenham, iddialı bir kadro kuruyor. İngiliz ekibinin de Marmoush'un durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Aston Villa ve Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtildi.

Galatasaray Marmoush'tan vazgeçmiyor! İşte transfer formülü

11 SKOR KATKISI

Geride kalan sezonda 36 resmi maçta forma giyen Omar Marmoush, 8 gol kaydederken de asiste imzasını attı. Mısırlı oyuncu toplamda 11 skor katkısı üreterek kulübüne yardımcı oldu.

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