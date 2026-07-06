İngiliz ekibinin 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyip renklerine kattığı 27 yaşındaki Mısırlı golcü için 60 milyon euro gelir beklediğinin altı çizildi. Ancak G.Saray'ın böyle bir bedele çıkma düşüncesi olmadığı için zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile teklif yapılacak ve bonservisi sonra değerlendirilecek.