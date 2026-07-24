Galatasaray-Monza CANLI | Hazırlık maçı

2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Galatasaray, kamp dönemindeki ikinci hazırlık maçına çıkıyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Okan Buruk'un öğrencileri, İtalya temsilcisi Monza ile kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

GALATASARAY: 0MONZA: 1

Andrea Carboni 23'

(İLK YARI OYNANIYOR)

MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kazımcan, Nelsson, Arda, Jelert, Ugochukwu, Nhaga, Sara, Sallai, Can Armando, Ada.

Monza: Thiam, Kouadio, Carri, Lucchesi, Birindelli, Mout, Pessina, Carboni, Calpani, Mota, Cutrone

GALATASARAY-MONZA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Monza mücadelesi Türkiye Saati İle (TSİ) 21.00'de başladı. Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanan mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray, Monza karşılaşmasının ardından 27 Temmuz Pazartesi günü bir diğer İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampını tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

24 Temmuz Cuma (TSİ 21.00): Galatasaray-AC Monza

27 Temmuz Pazartesi (TSİ 21.00): Galatasaray-Venezia FC

8 Ağustos Cumartesi (TSİ 21.00): Galatasaray-Villarreal CF