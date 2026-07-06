A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 6. ve son maçında İsviçre ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmadan 95-72'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri böylece Dünya Kupası yolunda ilk turu kayıpsız bir şekilde 6'da 6 ile tamamladı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Türkiye 22-19 İsviçre

2. Periyot sonucu: Türkiye 47-41 İsviçre

3. Periyot sonucu: Türkiye 76-52 İsviçre

4. Periyot sonucu: Türkiye 95-72 İsviçre