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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol 12 Dev Adam İsviçre'yi yenerek grubundan namağlup çıktı!

12 Dev Adam İsviçre'yi yenerek grubundan namağlup çıktı!

12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu son maçında İsviçre'yi konuk etti. A Milli Erkek Basketbol Takımımız bu karşılaşmadan 95-72'lik skorla galip ayrılarak grubunu namağlup tamamlamayı başardı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 18:51 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 20:46
12 Dev Adam İsviçre'yi yenerek grubundan namağlup çıktı!

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 6. ve son maçında İsviçre ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmadan 95-72'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri böylece Dünya Kupası yolunda ilk turu kayıpsız bir şekilde 6'da 6 ile tamamladı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Türkiye 22-19 İsviçre

2. Periyot sonucu: Türkiye 47-41 İsviçre

3. Periyot sonucu: Türkiye 76-52 İsviçre

4. Periyot sonucu: Türkiye 95-72 İsviçre

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