İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürürken, transfer gündemine eski bir yıldız yeniden girdi. İngiliz basınına göre Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayı yeniden giymek istiyor. İşte transferin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:11
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerden ayrılarak Championship ekibi Birmingham City'ye bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki sağ bekin, dönüş için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Haberde, Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile görüştüğü de iddia edildi.
İngiliz basını, "Osayi, Birmingham'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönmeye can atıyor" ifadelerini kullanırken, transferin bedelsiz gerçekleşebileceğini yazdı.
Takvim'de yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun yeniden Kadıköy'e dönme isteği olduğu belirtildi.
Ancak Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetinin bu dönüşe nasıl yaklaşacağı konusunda henüz net bir karar verilmiş değil.
Yıldız oyuncunun geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmemişti.
Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Birmingham formasıyla 29 maçta görev aldı.
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