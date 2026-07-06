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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürürken, transfer gündemine eski bir yıldız yeniden girdi. İngiliz basınına göre Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayı yeniden giymek istiyor. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:11
İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

Fenerbahçe, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla start verirken, transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor.

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

Sarı-lacivertli yönetim, kadroya yapılacak takviyelerde ince eleyip sık dokurken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Bright Osayi-Samuel, yeniden Fenerbahçe formasını giymek istiyor.

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerden ayrılarak Championship ekibi Birmingham City'ye bedelsiz transfer olan 28 yaşındaki sağ bekin, dönüş için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

Haberde, Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile görüştüğü de iddia edildi.

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

İngiliz basını, "Osayi, Birmingham'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye dönmeye can atıyor" ifadelerini kullanırken, transferin bedelsiz gerçekleşebileceğini yazdı.

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

Takvim'de yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun yeniden Kadıköy'e dönme isteği olduğu belirtildi.

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

Ancak Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetinin bu dönüşe nasıl yaklaşacağı konusunda henüz net bir karar verilmiş değil.

İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Fenerbahçe'ye geri dönüyor! İngilizler duyurdu

Yıldız oyuncunun geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmemişti.

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