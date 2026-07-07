Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kanarya'nın gözüne kestirdiği isimlerden birisi de RAMS Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım. Sarı-lacivertlilerde son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına 2 oyuncusunu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kanarya'nın son olarak transferde flaş bir takas girişiminde bulunacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli yöneticiler bu hafta sonuna kadar RAMS Başakşehir'le irtibata geçecek.
Başkan Aziz Yıldırım'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme yapacağı ve bu toplantıda transferi sonuçlandırmak istediği belirtildi.
TEK TAŞLA İKİ KUŞ
Sarı-lacivertlilerin Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Anthony Musaba ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra 2 milyon euro da para teklif edeceği öğrenildi.
Turuncu-lacivertliler, Bertuğ'un bonservisini 10 milyon euro olarak belirlemişti.
Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'nin bu şekilde hem kadrodaki şişkinliği azaltmayı hem de yerli kalitesini artırmayı planladığı vurgulandı.
2 MİLYON EUROYA ALDI
2023 yaz transfer döneminde Hatay'dan Rennes'e 5 milyon 400 bin euroya giden Bertuğ Yıldırım, geride bıraktığımız sezonun başında Başakşehir'e 2 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle geldi.
ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Bertuğ Yıldırım hücumda çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor dışında sağ kanat bölgesinde de görev alabiliyor.
MİLLİ FORMAYI TERLETTİ
23 yaşındaki futbolcu milli takım için de ter dökmüştü. Oyuncu Vincenzo Montella tarafından Dünya Kupası kadrosu için ABD'ye davet edilmemişti.