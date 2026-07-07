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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Kanarya'nın gözüne kestirdiği isimlerden birisi de RAMS Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım. Sarı-lacivertlilerde son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına 2 oyuncusunu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

Kanarya'nın son olarak transferde flaş bir takas girişiminde bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

Sarı-lacivertli yöneticiler bu hafta sonuna kadar RAMS Başakşehir'le irtibata geçecek.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

Başkan Aziz Yıldırım'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme yapacağı ve bu toplantıda transferi sonuçlandırmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

TEK TAŞLA İKİ KUŞ

Sarı-lacivertlilerin Bertuğ Yıldırım için Başakşehir'e teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Anthony Musaba ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra 2 milyon euro da para teklif edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

Turuncu-lacivertliler, Bertuğ'un bonservisini 10 milyon euro olarak belirlemişti.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'nin bu şekilde hem kadrodaki şişkinliği azaltmayı hem de yerli kalitesini artırmayı planladığı vurgulandı.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

2 MİLYON EUROYA ALDI

2023 yaz transfer döneminde Hatay'dan Rennes'e 5 milyon 400 bin euroya giden Bertuğ Yıldırım, geride bıraktığımız sezonun başında Başakşehir'e 2 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle geldi.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Bertuğ Yıldırım hücumda çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor dışında sağ kanat bölgesinde de görev alabiliyor.

Fenerbahçe'den Bertuğ Yıldırım için transferde flaş takas!

MİLLİ FORMAYI TERLETTİ

23 yaşındaki futbolcu milli takım için de ter dökmüştü. Oyuncu Vincenzo Montella tarafından Dünya Kupası kadrosu için ABD'ye davet edilmemişti.

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