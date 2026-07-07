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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Galatasaray'dan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan yıldız ismi transfere ikna etmeyi başardı. Oyuncunun Cimbom'a imza atması önündeki tek engel ise kulübü. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Galatasaray'da transfer döneminin bir numarası olan Can Uzun için görüşmeler bütün hızıyla devam ediyor.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kulübü Eintracht Frankfurt ile temaslara başladı.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Alman ekibi kapıyı 60 milyon euro'dan açarken, sarı-kırmızılılar 30+5 milyon euro'ya kadar çıktı.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Frankfurt'un inadı kırılmaya başlarken, tarafların orta yolda buluşması bekleniyor.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Bu anlaşma beklenenden uzun süreceğe benziyor.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

BONSERVİSTE ORTA YOL BULUNACAK

Almanya'da yayın yapan Bild'e göre Galatasaray ile Frankfurt arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Panzer ekibi 20 yaşındaki milli oyuncuyu kolay kolay bırakmak istemiyor.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

İtalyan ekipleri Milan ve Napoli'nin yanı sıra bazı Premier Lig takımlarının da radarına giren Can Uzun, çocukluğundan beri gönül verdiği parçalı formayı sırtına geçirmeye çok sıcak bakıyor.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler ağırdan ilerliyor. Tarafların 40 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşması bekleniyor.

Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü

GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Teknik direktör Okan Buruk'un daha önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Can Uzun, prensipte Galatasaray ile el sıkıştı. 20 yaşındaki 10 numara, iki kulübün anlaşmasını beklerken tatilini sürdürüyor. Çocukluk hayali olan Galatasaray'a 'evet' diyen genç yıldız, geri sayıma geçmiş durumda.

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