Galatasaray'da transfer döneminin bir numarası olan Can Uzun için görüşmeler bütün hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, kulübü Eintracht Frankfurt ile temaslara başladı.