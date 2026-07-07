Galatasaray milli yıldızı ikna etti! Transferdeki tek engel kulübü
Galatasaray'dan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan yıldız ismi transfere ikna etmeyi başardı. Oyuncunun Cimbom'a imza atması önündeki tek engel ise kulübü. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 06:50
Frankfurt'un inadı kırılmaya başlarken, tarafların orta yolda buluşması bekleniyor.
Bu anlaşma beklenenden uzun süreceğe benziyor.
BONSERVİSTE ORTA YOL BULUNACAK
Almanya'da yayın yapan Bild'e göre Galatasaray ile Frankfurt arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
Panzer ekibi 20 yaşındaki milli oyuncuyu kolay kolay bırakmak istemiyor.
İtalyan ekipleri Milan ve Napoli'nin yanı sıra bazı Premier Lig takımlarının da radarına giren Can Uzun, çocukluğundan beri gönül verdiği parçalı formayı sırtına geçirmeye çok sıcak bakıyor.
Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler ağırdan ilerliyor. Tarafların 40 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşması bekleniyor.
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un daha önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Can Uzun, prensipte Galatasaray ile el sıkıştı. 20 yaşındaki 10 numara, iki kulübün anlaşmasını beklerken tatilini sürdürüyor. Çocukluk hayali olan Galatasaray'a 'evet' diyen genç yıldız, geri sayıma geçmiş durumda.
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