Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu. Karşılaşmanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'a bu başarılarından dolayı tebrik mesajı geldi.
İŞTE ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI:
2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 22, 2026