Türkiye Kupası Haberler Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu. Karşılaşmanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'a bu başarılarından dolayı tebrik mesajı geldi.

Giriş: 23 Mayıs 2026, Cumartesi 00:55 Güncelleme: 23 Mayıs 2026, Cumartesi 00:59

İŞTE ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI:

2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Trabzonspor camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.

