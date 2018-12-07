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"Tek düşüncemiz camiamıza 3 puan hediye etmek"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk edecekleri Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, camialarına 3 puan hediye etmek istediklerini...
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Karta ve kurt kapışmasında inanılmaz son!
O anlar işte böyle görüntülendi
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T.C. kimlik numarasındaki büyük sır...
Duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer T.C kimlik numarasındaki numaralar...
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Halil Akbunar'dan Göztepe'ye 3 yıllık imza
Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Göztepe, kanat oyuncusu Halil Akbunar'la nikah tazeledi.
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Fenerbahçe'ye kupa morali!
Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler kupaya sarıldı. Kadıköy’de seyircisiz oynanan maçta Slimani’nin golüyle kazanan Kanarya, tur için avantaj yakaladı.
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Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
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Koeman: Takımdan memnun değilim
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Giresunspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından takımın oyunundan memnun olmadığını söyledi.
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Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
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Akhisarspor'da forvet sıkıntısı
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Akhisarspor'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.
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Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
Trabzonspor, Konyaspor için ayaklandı; “Birçok maçta puan kaybetmemizin başlıca mimarı olan hakemin Konyaspor karşılaşmasına verilmesini anlamlandıramıyoruz."
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Fikret Orman'dan Galatasaray itirafı!
“Yapılan bildirinin oy birliği ile arkasındayız. Hatamız Başkan Mustafa Cengiz’e bilgi vermemektir. G.Saray’ın karşısında olmak kimsenin haddi değildir.”
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Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanşlar 18 Aralık'ta
Kupada büyük bir heyecana sahne olan 5. Tur’da rövanşlar 18, 19 ve 20 Aralık’ta oynanacak ve Son 16 Turu yolcuları belli olacak.
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Ocak'ta operasyon!
Burak, Onur’un yanı sıra Kucka elden çıkarılıp yüksek maliyetli isimlerden kurtulunacak. Bu hamle ile toplam 59 milyon TL kasada kalabilir.
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Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek ameliyat edildi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde takım kaptanlarından Ahmet İlhan Özek ameliyat edildi.
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Antalyaspor en iyi sezonlarından birini geçiriyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son 10 yılın en iyi ikinci sezonunu yaşıyor. Kırmızı-beyazlı takım bu hafta Bursa deplasmanından galibiyetle dönerse ligde son 10 yılın en iyi ilk 15...
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA