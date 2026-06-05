FENERBAHÇE HABERLERİ - Sporting Lizbon'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez yanıtı!
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin Luis Suarez transferiyle ilgili açıklamaları Portekiz'de geniş yankı uyandırdı. Sporting Başkanı Frederico Varandas, Kolombiyalı golcü için 80 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeyeceklerini belirirken, Safi'nin ekibine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 23:05
"BİR KURUŞ BİLE İNDİRİM YOK
Sporting Başkanı Frederico Varandas ise transfer iddialarına net bir yanıt verdi. Tecrübeli yönetici, Suarez'in olası ayrılığı konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, "Hakan Safi seçimleri kazanırsa Luis Suarez'in bonservis bedeli 80 milyon eurodur. Bundan bir kuruş bile eksik olmaz. Bizimle pazarlık yapmasına gerek yok, bedeli ödemesi yeterli" dedi.
"BUR TÜR TAKTİKLERE YABANCI DEĞİLİZ"
Varandas, açıklamalarında Hakan Safi'nin ekibine de göndermede bulundu. Fenerbahçe'nin başkan adayını kişisel olarak tanımadığını ifade eden Sporting Başkanı, Porto'da yaşayan kampanya direktörünü iyi bildiğini belirterek, "Onun ve ekibinin kullandığı yöntemleri yakından tanıyoruz. Bu tür kirli stratejiler Sporting üzerinde etkili olmaz, aksine geri teper" ifadelerini kullandı.
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