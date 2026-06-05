FENERBAHÇE HABERLERİ - Sporting Lizbon'dan Hakan Safi'ye Luis Suarez yanıtı!

"BİR KURUŞ BİLE İNDİRİM YOK Sporting Başkanı Frederico Varandas ise transfer iddialarına net bir yanıt verdi. Tecrübeli yönetici, Suarez'in olası ayrılığı konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, "Hakan Safi seçimleri kazanırsa Luis Suarez'in bonservis bedeli 80 milyon eurodur. Bundan bir kuruş bile eksik olmaz. Bizimle pazarlık yapmasına gerek yok, bedeli ödemesi yeterli" dedi.