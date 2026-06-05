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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası'nda yedek futbolcularda seremoniye katılacak

Dünya Kupası'nda yedek futbolcularda seremoniye katılacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak tüm maçlar öncesinde, futbolcuların orta yuvarlakta gerçekleştirilecek seremonilere katılacağını duyurdu.

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 20:43
Dünya Kupası'nda yedek futbolcularda seremoniye katılacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar çalınmadan önce düzenlenecek seremonide, maçın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceği kaydedildi.

Seremonilerde ülkelerin büyük bayraklarının yer alacağı ve futbolcuların sahaya özel bir kemerin altından geçerek çıkacağı belirtildi.

FIFA, yeni sahaya çıkış seremonisinin arkasındaki temel fikrin, stat içindeki taraftarların etkinlikleri 360 derecelik bir açıyla görebilmesini sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Turnuva ilerledikçe maç öncesi seremonisine renkli dumanlar ve havai fişek gösterileri dahil edilecek.

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