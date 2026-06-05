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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Ruslan Malinovskyi transferini duyurdu!

Trabzonspor Ruslan Malinovskyi transferini duyurdu!

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor, 33 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 20:43 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 21:20
Trabzonspor Ruslan Malinovskyi transferini duyurdu!

Trabzonspor, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Ukraynalı orta saha oyuncusu ile 2026-2029 yıllarını kapsayan sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Malinovskyi'ye 2026/2027 ve 2027/2028 sezonlarının her biri için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ile 500 bin Euro imza ücreti ödeneceği ifade edildi. 2028/2029 sezonunda ise oyuncunun 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacağı kaydedildi.

Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen Ruslan Malinovskyi, kendisini 3 yıllığına Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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