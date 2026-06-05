Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Arda Güler açıklamalarda bulunuyor.

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MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Vincenzo Montella: "Sakatlıklarla ilgili olarak Hakan Çalhanoğlu'nu yavaş yavaş aramıza almaya başladık. Kenan henüz antrenmanlara başlamadı ama o da başlayacak. Kerem ve Ferdi'de de temkinli gidiyoruz. Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur."

"HERKESİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Biz neler yapabildiğimizi bilen bir takımız. En iyi şekilde temsil etmemiz gereken ülkemiz var. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. O yüzden adım adım ilerleyerek istediğimiz bütün sonuçları almak istiyoruz ama bunun için de çok çalışmamız lazım. O yüzden çok çalışacağız.

"Kalacağımız kamp yerinde hava şartları sıcak olacak ama bu durum bizi yıldırmayacak. Çünkü Dünya Kupası böyle bir organizasyon."

ARDA GÜLER: TÜM DÜNYAYA KANITLADIK

Arda Güler: "Dünya futbolunun bizi ön planda tutmasının sebebi, bence bu ortamı biz oluşturduk. 2 senedir çok önemli mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu tüm dünyaya kanıtladık. Daha iyisini yapacağımızı biliyorum. Çok heyecanlı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bizim hayalimiz. En son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben doğmamıştım bile. En iyi şekilde oynamak istiyoruz. Her şeyimizi vermek istiyoruz"

İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK

"İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Belli bir noktada olduğumuzu tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Kesinlikle daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Tüm takıma güveniyorum."

8 NUMARALI FORMA...

"8 numaralı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Buraya boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz."