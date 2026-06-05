Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en dikkat çeken genç forvetlerinden biri için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Tottenham'ın hem kanatta hem forvette oynayabilen yıldız futbolcusunu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Bu yüzden de Tel, diğer adaylara göre şu an bir adım önde gözüküyor.
Fransız yıldız, yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralına da uyuyor.
Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı ve Tottenham'a bonservis beklentisini soracağı gelen haberler arasında.
Genç yıldızın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.
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