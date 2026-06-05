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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en dikkat çeken genç forvetlerinden biri için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Tottenham'ın hem kanatta hem forvette oynayabilen yıldız futbolcusunu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor

Galatasaray'da forvet transferi için büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor

Okan Buruk'un da isteği üzerine Tottenham'da forma giyen 21 yaşındaki forvet Mathys Tel için atağa kalktı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor

Takvim'de yer alan habere göre; Okan hoca, transfer etmek istediği forvetin kanatlarda da görev yapmasını istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor

Bu yüzden de Tel, diğer adaylara göre şu an bir adım önde gözüküyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor

Fransız yıldız, yeni sezonda uygulanacak 10+4 kuralına da uyuyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okan Buruk Tottenham'ın golcüsünü istiyor

Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı ve Tottenham'a bonservis beklentisini soracağı gelen haberler arasında.

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