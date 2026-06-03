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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecek!

2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecek!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecek. Cristiano Ronaldo 41 yaşında 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterirken, İskoçyalı kaleci Craig Gordon 43 yaşıyla turnuvanın en yaşlı oyuncusu olacak. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 12:19
2026 Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecek!

2026 FIFA Dünya Kupası kadroları açıklanırken turnuvada 40 yaş üstü 7 oyuncu sahaya çıkacak. ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda forma giyecek 40 yaş üstü oyuncular arasında, turnuvada 6. kez boy gösterecek 41 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor.

Turnuvada boy gösterecek en yaşlı oyuncu ise 43 yaş 162 günlük İskoçyalı kaleci Craig Gordon olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 40 yaş üstü 7 oyuncu şöyle:

Craig Gordon (İskoçya): 43 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olacak.

Cristiano Ronaldo (Portekiz): 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. kez Dünya Kupası'nda boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

Luka Modric (Hırvatistan): 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin en büyük kozlarından biri olarak turnuvada yer alacak.

Manuel Neuer (Almanya): 40 yaşındaki kaleci, panzerlerin kalesini korumak için kadroya dahil edildi.

Edin Dzeko (Bosna Hersek): 40 yaşındaki golcü oyuncu, ülkesini gol yollarında sırtlamaya devam edecek.

Guillermo Ochoa (Meksika): 40 yaşındaki turnuva efsanesi kaleci, altıncı kez ev sahibi ülkenin kadrosunda yer alıyor.

Vozinha (Yeşil Burun Adaları): 40 yaşındaki kaleci, ülkesinin tarihindeki bu ilk Dünya Kupası'nda kadroda bulunuyor.

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