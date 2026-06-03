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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 Destan yazacağız

Destan yazacağız

Kuzey Makedonya’yı rahat bir oyunla 4-0 yenen A Milli Takım, Dünya Kupası öncesinde iyi sinyaller verdi. Ay- Yıldızlılar’da hedef önce gruptan çıkıp, sonra da finali zorlamak

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 10:43
Destan yazacağız

A Milli Takım, Türkiye'deki hazırlıklarını tamamlarken, Dünya Kupası öncesinde iyi sinyaller verdi. ABD'ye seyahati öncesinde Kadıköy'de konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı rahat bir oyunla 4-0 yenen Ay- Yıldızlılar'da çok sayıda eksik bulunmasına karşı sergilenen futbol yüzleri güldürdü. Özellikle Can Uzun'un sergilediği performans dikkat çekerken, 24 yıl sonra katılacağımız Dünya Kupası'nda yine hedefimiz çok büyük. Ancak teknik direktör Montella adım adım ilerlemek istiyor. İlk olarak D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, buradan zirvede yer alarak üst tura yükselmek istiyor. Ardından da finali zorlayacak olan Ay-Yıldızlılar, ülkemizi büyük bir sevince boğmak istiyor. Kadrosunda çok sayıda dünya yıldızı bulunan A Milli Takım, yeni bir destan yazmaya çalışacak. 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşılaşması ile sahneye çıkacak olan Türkiye'nin maçları merakla bekleniyor.

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