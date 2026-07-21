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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası FIFA soruşturma başlattı! İspanya-Arjantin finali...

FIFA soruşturma başlattı! İspanya-Arjantin finali...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 16:07
FIFA soruşturma başlattı! İspanya-Arjantin finali...

FIFA, Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı. Yapılan resmi açıklamada, "İspanya ile Arjantin arasında oynanan FIFA Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Kuralları'nın (FKK) 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili olarak kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı atamıştır." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin New York kentindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan final maçında İspanya'nın, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sahada büyük gerginlik yaşanmış ve arbede çıkmıştı.

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