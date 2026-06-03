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Haberler Voleybol Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, kadrosunda önemli değişikliklere gidiyor. Brezilyalı yıldızlar Julia Bergmann ve Roberta Ratzke ile yollar ayrıldı. Kulüp, her iki oyuncuya teşekkür ederek yeni sezon hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 09:54
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda iki ayrılık!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezonda kırmızı-beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncular Julia Bergmann ve Roberta Ratzke ile yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 3 sezondur formamızı giyen Julia Bergmann'a kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz. 2024 yılından bu yana formamızı giyen Roberta Ratzke'ye kulübümüze yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."

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