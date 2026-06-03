CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Galatasaray ve Göztepe Sutopu'nda şampiyonluk peşinde!

Galatasaray ve Göztepe Sutopu'nda şampiyonluk peşinde!

Spor Toto Süper Lig erkekler ve kadınlar kategorilerinde final serileri başlıyor. Galatasaray, ENKA, Göztepe ve Galatasaray Zena şampiyonluk için ter dökecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 11:26
Galatasaray ve Göztepe Sutopu'nda şampiyonluk peşinde!

Spor Toto Süper Lig Erkekler ve Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi müsabakaları, 2025–2026 sezonunun şampiyonlarını belirlemek üzere başlıyor.

Erkeklerde Spor Toto Süper Lig Final Serisi'nde Galatasaray Spor Kulübü ile ENKA Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele edecek. Üçüncülük serisinde ise ASSK ile Heybeliada Su Sporları Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Kadınlar 1'inci Lig Final Serisi'nde ise Göztepe Spor Kulübü ile Galatasaray Zena şampiyonluk mücadelesi verirken, üçüncülük serisinde Dalton Koleji ile Nevşehir Belediyesi karşılaşacak.

İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de oynanacak final serileri boyunca takımlar, sezonun en önemli müsabakalarında kupaya ulaşabilmek için mücadele edecek.

F.Bahçe'de kaleci operasyonu! Kadro dışı...
River Plate'den Icardi açıklaması!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
İmamoğlu üfledi Özel söyledi: İ"kinci" parti hazır | CHP’yi nasıl böleceklerini anlattı | Korsan grup toplantılarına ara
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldız isim gelecek sezon da G.Saray'da!
Trabzonspor'a Portekizli sol kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Kadın Voleybol'un VNL hedefleri! A Milli Kadın Voleybol'un VNL hedefleri! 12:17
F.Bahçe'de kaleci operasyonu! Kadro dışı... F.Bahçe'de kaleci operasyonu! Kadro dışı... 11:35
Voleybol milli takımları Akdeniz Oyunları'nda! Voleybol milli takımları Akdeniz Oyunları'nda! 11:33
Trabzonspor'a Portekizli sol kanat! Trabzonspor'a Portekizli sol kanat! 11:33
Sutopu liglerinin final serileri başlıyor! Sutopu liglerinin final serileri başlıyor! 11:26
Halkbank Voleybol 7 oyuncuyla vedalaştı! Halkbank Voleybol 7 oyuncuyla vedalaştı! 11:17
Daha Eski
Yıldız isim gelecek sezon da G.Saray'da! Yıldız isim gelecek sezon da G.Saray'da! 11:10
Göztepe'de İbrahim Sabra sevinci! Göztepe'de İbrahim Sabra sevinci! 11:06
Raegan Beers, Nesibe Aydın'da! Raegan Beers, Nesibe Aydın'da! 10:58
Göztepe transferde mutlu sona yakın! Göztepe transferde mutlu sona yakın! 10:44
F.Bahçe'den Van Dijk bombası! F.Bahçe'den Van Dijk bombası! 10:35
THY Kadın Voleybol'da iki ayrılık! THY Kadın Voleybol'da iki ayrılık! 09:54