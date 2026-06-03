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Haberler Voleybol İlbank Kadın Voleybol Takımı, Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı!

İlbank Kadın Voleybol Takımı, Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı!

Sultanlar Ligi ekiplerinden İlbank, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. VakıfBank'ta şampiyonluk yaşayan ABD'li smaçör Alexandra Frantti, başkent ekibiyle anlaştı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 09:28
İlbank Kadın Voleybol Takımı, Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı!

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından İlbank, ABD'li smaçör Alexandra Frantti ile sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında "Kadın voleybol takımımız, Sultanlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren smaçör Alexandra Annelise Frantti ile 2026-2027 planlaması kapsamında anlaşma imzalamıştır." denildi.

30 yaşındaki ABD'li milli voleybolcu, Galatasaray ile geçen sezon CEV Kupası, VakıfBank formasıyla da 2024-25 sezonunda Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İlbank, ayrıca 31 yaşındaki pasör Çağla Çiçekoğlu, 29 yaşındaki Polonyalı pasör çaprazı Malwina Smarzek ve 26 yaşındaki ABD'li smaçör Breana Edwards'ı da renklerine bağladığını duyurdu.

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