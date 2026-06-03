Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Takımı, Çekya ile iki hazırlık maçı yapacak!

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Takımı, 25 yıllık aranın ardından katılacağı dünya şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Çekya ile iki hazırlık maçı yapacak.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Dünya Şampiyonası, 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Çin'nin Jinzhong kentinde düzenlenecek. Türkiye, 8 grupta 32 ülkenin yer aldığı organizasyonda D Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile karşılaşacak. Milli takım, şampiyona hazırlıklarını Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yaptığı kampta sürdürüyor.

Milliler, Ankara'daki kampta Çekya ile 4 Haziran Perşembe ve 5 Haziran Cuma günü saat 17.00'de iki hazırlık maçı oynayacak.