Anadolu Efes'te Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildi!

Anadolu Efes'in Fransız pivotu Vincent Poirier, Fenerbahçe derbisinde aşil tendonundan sakatlanan oyuncu ameliyat olacak ve 8-9 ay sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 14:57 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 15:00
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde 1 Haziran'da oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1 Haziran'da oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."

