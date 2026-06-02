Fenerbahçe'den Lewandowski'ye transferde dev teklif!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin golcü transferi konusunda gündemine aldığı Robert Lewandowski ile ilgili gündeme oturan haberi, son olarak ünlü gazeteci duyurdu. Yer alan haberde Kanarya'nın Polonyalı golcü için yapmış olduğu çılgın teklife yer verildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 11:50
Fenerbahçe geride kalan sezonu Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Kanarya uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluğa yine ulaşamadı.
Bu doğrultuda yeniden yapılanmaya giden camiada 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi yapılacak.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi nefesler tutulurken diğer yandan transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'de golcü transferi konusunda bir süredir gündeme Robert Lewandowski geliyor.
Son olarak Polonyalı golcü için flaş gelişmeyi ünlü gazeteci Nicolo Schira duyurdu.
Schira yer verdiği haberde; Fenerbahçe'nin Robert Lewandowski'ye yıllık 10 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerdiğini açıkladı.