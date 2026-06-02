Galatasaray'a milli yıldızdan transferde beklenmeyen yanıt!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun Cimbom'dan transfer istekleri sarı-kırmızılı camiayi bir hayli düşündürmeye başladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 11:05
Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da gelecek sezonun transfer hedeflerinden bir tanesi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Posta'nın haberine göre, sarı-kırmızılıların listesinde bulunan bir milli yıldızla yapılan transfer görüşmelerinde pürüz çıktığı öğrenildi.
Yönetimin, RAMS Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ın temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmelerde milli futbolcunun kadro planlamasındaki rolünü paylaştığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulübün genç oyuncuyu takımda üçüncü santrfor olarak planlandığı ancak Bertuğ Yıldırım cephesinin bu plana sıcak bakmadığı belirtildi.
Genç oyuncunun menajerinin, Galatasaray yönetimiyle bir araya gelerek oyuncusunun üçüncü değil, ikinci forvet olarak görevlendirilmesini talep ettiği öne sürüldü.
Taraflar arasındaki asıl büyük pürüz ise bonservis bedelinde yaşandı. Sarı-kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bütçe belirlemesine karşılık, RAMS Başakşehir'in genç oyuncu için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir talepte bulunduğu öğrenildi.
Hem saha içi rolü hem de mali şartlardaki bu ciddi fikir ayrılıkları nedeniyle görüşmeler şimdilik tıkanma noktasına gelse de Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım defterini kapatmadığı ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon RAMS Başakşehir formasıyla 23 maçta 7 gol ve 3 asistlik katkı yapan 23 yaşındaki futbolcunun RAMS Başakşehir ile 2029'a kadar kontratı bulunuyor.