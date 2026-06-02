Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Mikail Zaloğlu şampiyon oldu!

Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Mikail Zaloğlu şampiyon oldu!

Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attı. Mikail Zaloğlu 120 kg kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 10:32
Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Mikail Zaloğlu şampiyon oldu!

Sakarya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular, elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada Bilecik'i temsil eden sporcular toplam 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 120 kilogram kategorisinde mücadele eden Mikail Zaloğlu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Muzaffer Buğra Sezer ise Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. 57 kilogram kategorisinde mindere çıkan Fatmanur Uçar da başarılı performansıyla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. 100 kilogram kategorisinde Polat Şentürk ve 66 kilogram kategorisinde Yiğit Topal ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Şampiyonanın dikkat çeken anlarından biri de 100 kilogram kategorisinde iki Bilecikli sporcunun karşı karşıya geldiği mücadele oldu. Sporcuların ortaya koyduğu performans, organizasyonda büyük beğeni topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcuların elde ettiği başarılar kentte sevinçle karşılanırken, sporcular ve antrenör Serkan Can tebrik edildi.

