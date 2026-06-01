Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinden ceza alacak mı? Hakan Safi açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adaylarından Hakan Safi, katıldığı bir programda Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Safi, "Ne diyor değerli rakibimizin yöneticileri? Kerem Aktürkoğlu transferinden ötürü ceza aldık deniyor. Bu doğru değildir. Değerli rakibimiz daha yeni öğrenmiş. Kerem Aktürkoğlu'nun bütün maaşını bu kardeşiniz karşılıyor, bonservisini kulübümüz karşılıyor.Bunu değerli rakibimizin yeni öğrenmesi ayrı bir keyif veriyor açıkçası. Biz bu işi yapalı 1 sene geçti." ifadelerini kullandı.