Beşiktaş'a transferde Vangelis Pavlidis müjdesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların son olarak transfer listesinde yer alan Vangelis Pavlidis için müjdeli haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 10:03
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferde ses getirecek bir hamle için çalışmalara başladı. Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi biletini kaçırmasının ardından mali sıkıntılar yaşayan Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis transferi için tarihi bir operasyon başlattı. Portekiz ekibinin oyuncu için belirlediği 40 milyon euro'luk bonservis beklentisi bilinirken, Beşiktaş yönetimi bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlıların, Benfica'ya 20 milyon euro peşin ödeme ve performansa dayalı bonuslar içeren bir paket sunduğu öğrenildi. Devler Ligi gelirinden mahrum kalan Portekiz ekibinin, kadrosundaki diğer oyunculardan beklediği bonservis gelirini elde edememesi nedeniyle Pavlidis transferine daha esnek yaklaşabileceği ifade ediliyor.

Bu sezon Benfica formasıyla 53 maça çıkan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Portekiz ekibiyle kontratı 2029'a kadar devam eden oyuncunun piyasa değeri 28 milyon eruo olarak gösteriliyor.

