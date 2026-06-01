Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! 15 gün içerisinde...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde futbolcu hakkında dikkat çeken o gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 09:31
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi yaşanacak.
Sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında gerçekleşecek olan seçim öncesi nefesler tutuldu.
Kanarya'da seçim merakla beklenirken takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor mahkemesinden bahis nedeniyle ceza alan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi haziran ayında bitiyor.
Tecrübeli oyuncu da seçimi bekliyor ve gelecek olan yönetimle yeni kontrat konusunda görüşme yapmak istiyor.
Mert Hakan'ın durumu 15 gün içerisinde netleşecek.