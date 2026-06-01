Galatasaraylıları heyecanlandıran haber! Mertens geri mi dönüyor?
Galatasaray'da çok önemli başarılara imza atan ve sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Dries Mertens ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Belçikalı yıldızın sarı-kırmızılılara geri dönebileceği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 09:50
Özellikle teknik direktör Okan Buruk ile arasındaki güçlü iletişim ve karşılıklı güvenin, bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.
Galatasaray ile üç sezonda 136 maça çıkan Mertens, 25 gol ve 44 asistlik katkı sağlamıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.