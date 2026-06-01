GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan devinden Singo'ya transfer teklifi hazırlığı!
Napoli'nin radarına giren Wilfried Singo için transfer iddiası gündeme geldi. İtalyan ekibinin kısa süre içinde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı, sarı-kırmızılıların ise iyi bir teklif karşısında satışa sıcak baktığı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 06:50
Bu sezon hem yaşadığı sakatlıklar hem de inişli çıkışlı performansıyla beklentilerin altında kalan Singo'nun iyi bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakıldığı da gelen bilgiler arasında.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maçta Singo söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Wilfried Singo'nun Galatasaray ile olan kontratı 2030'da sona erecek.
Fildişi Milil Takımı ile 32 maça çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusu söz konusu skarşılaşmalardaülkesi adına 1 gol kaydetti.
